Non è solo in Italia, svolta arbitri in Bundesliga: «Quattro gare falsate, da ora parleremo»

Svolta radicale per i fischietti tedeschi. Per la prima volta hanno ammesso apertamente i propri errori che hanno falsato quattro partite terminate col minimo scarto o un pari nelle ultime due giornate di Bundesliga. Un comunicato ufficiale della Federcalcio (Dfb) ha elencato Hertha Berlino-Bayer Leverkusen 2-2, Colonia-Union Berlino 0-1, Borussia Dortmund-Hoffenheim 1-0 e Werder Brema-Augsburg 0-1. Il pomo della discordia è stato sempre lo stesso: un fallo di mano in area vistosamente ignorato o punito col rigore dal direttore di gara. Il capo degli arbitri, Peter Sippel, ha detto che il problema deriva dalla mancanza di regole univoche per il fallo di mano e dal rapporto difficile tra arbitro e VAR. Il fatto nuovo è la disponibilità degli arbitri a spiegarsi con la stampa nel dopo-partita. Oggi riflettori puntati sul derby bavarese Augsburg-Bayern. I campioni di Nagelsmann, senza gli infortunati Coman e Hernandez ma caricati dal successo in Champions contro l’ex Lewandowski, puntano alla vittoria dopo 3 pareggi di fila in campionato. Domani, il sorprendente capolista solitario Union Berlino vuole restare in vetta contro il Wolfsburg. Fonte: CdS