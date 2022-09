Milan/Napoli è De Ketelaere/Kvaratskhelia: generazione di fenomeni

Kvaratskhelia e De Ketelaere, i due giovani talenti che hanno arricchito la serie A. Generazione 2001, l’attaccante georgiano e il trequartista belga giocano con spensieratezza e tirano fuori numeri fenomenali.

Migliore l'impatto di Kvaratskhelia con la nuova realtà, subito protagonista assoluto con il Napoli, quattro gol in sei partite di campionato e un assist, due partite in Champions League dove ancora non ha segnato ma è riuscito a regalare un assist fantastico a Simeone nell'azione del terzo gol al Liverpool. Imprendibile nel dribbling, capace di sterzare e controsterzare e di andare via al difensore avversario con la stessa efficacia. Fortissimo nell'uno contro uno, imprendibile sui primi passi e con forza esplosiva nell'allungo, Kvaratskhelia nel Napoli fa già la differenza. Una straordinaria intuizione del direttore sportivo Giuntoli.

Meno brillante invece l’impatto di De Ketelaere, un assist nel match contro il Bologna, altre giocate importanti, un potenziale straordinario e la capacità di puntare centralmente in verticale per mettere in difficoltà le difese avversarie. Due presenze in Champions, contro il Napoli ci sarà nella sua posizione abituale e cioè da trequartista alle spalle del centravanti francese. Il club rossonero lo ha acquistato dal Bruges per 35 milioni (bonus compresi). Inutile dire che entrambi possono essere decisivi in

Milan-Napoli. Largo a sinistra il georgiano, in posizione centrale il belga, garantiranno qualità per scardinare le difese avversarie, due ragazzi già con i numeri da campioni.