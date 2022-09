Premere f5 per gli aggiornamenti

Questo pomeriggio, all’interno della sala stampa del “Training Center Konami di Castel Volturno”, interverrà per la conferenza stampa mister Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, sarà squalificato per la sfida contro il Milan, ma presenterà il match del “Meazza”, dove varrà per il vertice della classifica. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

La Redazione