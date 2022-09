LIGUE 1 – Lille-Tolosa 2-1, ritorno in patria e gol per l’ex Napoli Ounas

Questa sera per la Ligue 1 sono in campo il Lille e il Tolosa e al momento sono in vantaggio i padroni di casa. La seconda rete è realizzata dall’ex Napoli Adam Ounas che sfrutta il cross di Benjamin Andrè, trova lo spazio e mette la palla in rete. Nel turno scorso il franco-algerino contro il Lione aveva colpito il palo, prima della rete di Ismaili.

La Redazione