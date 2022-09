Ieri Meret ha dato un calcione ai tormenti di mercato: «Sì, è stata un’estate difficile»

Questo è in sintesi quanto ha detto Meret ai microfoni di Kiss Kiss Napoli alludendo alle storie di Navas e Kepa. «Non sono di molte parole, preferisco i fatti». Tanti ne sta collezionando da quando è cominciata la stagione: parate, sicurezza, personalità. Anche Spalletti lo ha definito un grande portiere: «La fiducia e la continuità aiutano. Mi dispiace quando sento dire che non dirigo la difesa, in realtà l’ho sempre fatto». Il suo contratto scadrà a giugno 2023 e il rinnovo è congelato da tempo: «Se ne parla, ma io penso solo a fare bene in campo. Il resto sarà una conseguenza».

Fnte: Cds