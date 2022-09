G. Trombetti a RNC: “Spalletti mi sconcerta è c’è un perchè”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: “Sono sconcertato dall’atteggiamento di Spalletti: è il caso di fare una sparata contro Kvara, in pubblico, dopo ogni partita? È vero che a volte è egoista, che deve passare di più, ma vuoi dirglielo in spogliatoio? Cosa vuoi dimostrare, che comandi? Tu non comandi niente. Pretende di dire ai giornalisti cosa devono chiederglieli. Tutta la mia ammirazione va a De Laurentiis che ha una pazienza straordinaria. Le forme di queste esternazioni sono dannose, che facesse un sorriso in più. La storia parla: Totti, Icardi, ha litigato con tutti. Prevenire è meglio che curare. Quello che mi dispiace è se si fraintende, io spero che Spalletti resti a Napoli altri 10 anni, la sua capacità è fuori discussione. Milan-Napoli? Non ho mai fatto pronostici. Il Napoli che ho visto contro i Rangers non può avere paura di nessuno, poi se c’è una cosa che è piena di insidie è il mondo dei risultati calcistici, ma quello contro i Rangers è un Napoli stellare”.

La Redazione