[Formazioni] Milan/Napoli, Pioli ha sciolto i dubbi sulle corsie esterne. Raspadori in vantaggio su Simeone

Domani sera allo stadio “G. Meazza” si giocherà per la settima giornata di campionato il big-match valevole per il vertice tra il Milan e il Napoli. Per il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli sciolti i dubbi sulle corsie esterne. Junior Messias a sinistra, al posto dello squalificato Leao, mentre a destra Saelmaekers. Sulla trequarti spazio a De Kaetelar, dietro a Giroud. Out anche per infortunio Rebic, Origi e Ibrahimovic. In casa partenopea Raspadori sembra in vantaggio su Simeone in attacco, con Politano e Kvaratskelia ai lati. Infine recuperato Lozano, mentre sono ancora out Demme e Osimhen.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS