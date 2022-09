Fifa 23 – Nessun azzurro tra i migliori, il Napoli è con Konami

Sono stati rivelati nelle scorse ore i valori che accompagneranno i nuovi calciatori in Fifa 23, il videogame calcistico che da anni accompagna i tifosi di mezzo mondo. Il Napoli sarà rappresentato, ma senza la licenza ufficiale – il club di De Laurentiis ha stretto una partnership ufficiale con Konami, rivale di Fifa – e soprattutto senza alcun azzurro tra i calciatori migliori. Tra i calciatori più forti della squadra di Spalletti nel videogame ci sono Osimhen e Zielinski, entrambi con un valore totale di 82 che non basta ad essere all’altezza degli altri campioni. Il calciatore più forte della Serie A per Fifa 23 sarà Mike Maignan (87), poi Lautaro, Dybala, Immobile, Lukaku, Milinkovic Savic, Barella, Brozovic, Skriniar e Szczesny (86). Più giù Theo Hernandez, Pogba e Kostic (85). Anche Berardi (84) finisce davanti a tutti gli azzurri.

IlMattino.it