Dopo il match contro il Milan anche Mathias Olivera lascerà il Napoli a Castel Volturno per volare nel ritiro della sua nazionale. L’Uruguay lo ha inserito tra i convocati per le due sfide amichevoli che giocherà a fine mese, prima contro l’Iran e poi contro il Canada. La nazionale uruguaiana, però, non andrà troppo lontano: le due sfide in amichevole si giocheranno in Austria e Slovacchia.

