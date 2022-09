Corbo: “Una società è forte quando trova giocatori che ti danno il cambio di marcia”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Non c’è niente di peggio per una società che seguire la corrente e ascoltare i tifosi. I tifosi, che vogliono i grandi nomi, si basano sui calciatori di nome, che si conoscono, che hanno avuto titoli sui giornali. Il segreto di una società invece sta nello scovare calciatori che sono forti da domani, per rinnovarsi e potenziarsi. Una società è forte quando trova giocatori che ti danno il cambio di marcia. E’ quello che sta accadendo al Napoli. Al contrario la Juventus si fa attrarre dai nomi, vedi Di Maria e Pogba che sono in una fase crepuscolare della carriera. Questo perché non ci sono più i dirigenti di prima. La Juve non soffre perché sbaglia Allegri, ma sbaglia perché prende calciatori evaporati”.