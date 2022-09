Carmignani: “Ricreduto sul Napoli, ora non esageriamo con le lodi a Meret!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Carmignani, ex Napoli: “Milan-Napoli non è mai un incrocio banale per me, ma direi anche per tutti gli sportivi. E’ uno scontro al vertice, ci sarà grandissima attenzione. Rinascita Meret? Il morale e la fiducia fanno tutto, lo si vede già da queste prime giornate. Si sapeva che con la continuità sarebbe migliorato tanto. Non esageriamo poi nell’esaltare le sue doti, ci sono anche tanti altri portieri di alto livello. Maignan? Non credo ci sia un premio per il miglior giocatore. Maignan sta facendo benissimo, sia dalla Francia. Sia lui che Meret sono di ottimo livello. Milan-Napoli? Al netto del risultato, entrambe le squadre faranno un campionato di avanguardia. Partenza folgorante del Napoli? Non me l’aspettavo, mi sono dovuto ricredere. Pensavo che la squadra avesse perso tanto sul mercato, e invece vanno fatti i complimenti alla dirigenza. Forse è addirittura più forte dello scorso anno”.