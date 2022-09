Careca parla del Napoli e “rincuora” Zielinski: “E’ capitato anche a me…”

Mancava da tanto da Napoli e oraè tornato alla riscossa parlando del nuovo Napoli di Spalletti. «Napoli per me rappresenta sempre un vortice di emozioni e di belle sensazioni.Quando vedo che si diverte in campo ricordo i tempi in cui giocavamo qui», ha spiegato l’ex campione azzurro ain onda su TvLuna. «Ha dato carica alla squadra e da quel momento il Napoli ha acquisito sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. Quel 4-1 ai Reds ha portato altre vittorie.Solo così si vincono i trofei. È importante essere uniti anche fuori dal campo». «Tornare a Napoli dopo la pandemia, ritrovare il calore dei tifosi, per me è stato bellissimo. La gente qui è qualcosa di indescrivibile».