Avv. Tommy Mandato: “Cholito a Milano dal 1° minuto, si avvicina a Victor. Lozano delude solo per la cifra pagata”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Tommaso Mandato, avvocato e procuratore:

“Simeone o Raspadori? Dico il Cholito che ha la stessa tipologia di gioco di Osimhen. Raspadori dà soluzioni diverse, facendolo giocare da prima punta la squadra non è ancora pronta. Indubbiamente sta mettendo in luce la sua voglia di giocare ad un certo livello, arrivare a Napoli da Sassuolo significa godere di un palcoscenico diverso. Sa quello che vuole, non è da poco. Nel calcio abbiamo imparato a dire ‘mai dire mai’, fare pronostici è completamente immaginario. Sicuramente lo spogliatoio ha perso grandi giocatori, ma potrebbe aver perso anche una sorta di cappa ostativa. Direi che è il secondo anno di Spalletti e lui conosce meglio l’ambiente ed i suoi giocatori diventando padrone della situazione. Lozano? Si porta dietro una valutazione che fa attendere spunti da 50 milioni di euro, è un giocatore regolare, non può essere considerato un fuoriclasse. Kvara è un bellissimo giocattolo, è un ragazzo che ha gran voglia ed ha grosse doti tecniche, oltre ad essere forte nelle gambe. Milan-Napoli? Mi auguro 1-2. Sono fiducioso, il Napoli è molto in forma e Leao è più importante di Osimhen per la squadra”.