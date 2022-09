Alex Meret: “Felice di essermi ripreso la porta del Napoli”

Sì. E’ stata un’estate difficile e Meret non lo ha nascosto. Ma ora il Napoli è il presente e il discorso sul futuro è già impostato con il club azzurro, il portiere ha il contratto in scadenza a giugno prossimo: ne parlano e ne parleranno il suo procuratore Pastorello e il direttore sportivo azzurro Giuntoli. Intanto Meret si gode il momento molto positivo suo e del Napoli e pensa alla supersfida contro il Milan. «Sarà una grande sfida, importante per il campionato ma non decisiva perché siamo all’inizio. Ci dirà comunque tanto. Noi puntiamo sempre alla vittoria, riuscirci a Milano sarebbe importante». Una grande partenza del Napoli ma Meret invita alla calma e ricorda che la stagione è ancora lunga. «Dobbiamo stare calmi, siamo ancora all’inizio. Mancano tante partite sia in Champions che in campionato. Potevamo fare qualche punto in più, penso alla gara giocata col Lecce». Su di lui, personalmente: «Quando si ha continuità e fiducia le cose vanno meglio. Sono contento di essere partito bene, ma so che non ho fatto niente ancora. Sono più sereno e sono felice di essermi ripreso la porta e di essere il portiere titolare del Napoli, voglio pensare ad andare avanti così, sono felice del momento che sto attraversando e vorrei crescere ancora tanto come portiere del Napoli».

