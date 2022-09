Walter Novellino: “Sia il Milan che il Napoli sono la bellezza del campionato italiano”

Walter Novellino, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Eravamo come il Milan di adesso, tutti giovani, e nessuno ci dava per vincitori. Sia il Milan che il Napoli sono la bellezza del campionato italiano, due squadre che si sono rinnovate. Il Milan sono già 2/3 anni che rinnova, gli azzurri invece hanno fatto tutto quest’anno. Bisogna fare i complimenti al Napoli e a Giuntoli per i giocatori presi. Il Napoli e il Milan sono due squadre che giocano bene, ai rossoneri mancherà un giocatore importante per la profondità come Leao.

Al Napoli mancherà Osimhen, però Simeone e Raspadori hanno fatto vedere di poterlo sostituire.

Io sono arrivato al Napoli che c’erano 700 persone e sono andati via con 60 mila, ma il pubblico vuole vedere sudare la maglia. Credo che tanti meriti vadano a Spalletti, che sta dimostrando tutto il suo valore.

L’allenatore incide nel programmare la settimana di lavoro, che è facile questa settimana perché non è difficile prepararla. Il Napoli ha qualità così come il Milan, però manca Leao che ti crea la superiorità numerica. Osimhen è bravo di testa e attacca gli spazi, però mi hanno impressionato sia Simeone che Raspadori.

Credo che Simeone, in questo momento, ti da qualcosa in più sotto l’aspetto caratteriale e poi subentra Raspadori che ancora non è in condizione ottimale.

Kvaratskhelia è un giocatore che ha qualità nel saltare l’uomo, nel venire dentro. Simeone fa salire la squadra, ma il Napoli ha un grande equilibrio”.