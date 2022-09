Straordinari e turnover, unica certezza Meret: perchè il calcio è strano

Da stamane Spalletti inizierà ad affrontare la “questione” San Siro. Le scelte non sono proprio così semplici da fare: bisognerà capire il grado di stanchezza degli eroi di Ibrox. Sembra scontato che qualcosa cambierà. Se si vuole si può chiamarlo turnover. Anche se proprio così non è. Dopo c’è la sosta quindi Spalletti pensa di chiedere a qualcuno, magari ai tre di centrocampo, di fare gli straordinari. Diverse le cose in attacco e in difesa. Il titolare con il Milan sarà Raspadori, ma la novità in attacco sarà Lozano, nonostante le condizioni super di Politano. Dunque, tridente con Kvara, Lozano e il ritorno del falso nove. In difesa, Ostigard e Juan Jesus hanno dimostrato di essere assai affidabili. Così come sulla sinistra: Rui ha fatto una gara di grande sacrificio e a Milano potrebbe toccare ad Olivera. Unica certezza: Meret. (Quant’ e strano il calcio!) La formazione, insomma, deve essere ancora definita. Però, in questo caso, non si tratta di pretattica.