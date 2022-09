SERIE B FEMMINILE – M. Di Bari (dif. Napoli): “Siamo pronte per la sfida di Trento”

Sono venti le convocate da parte di mister Dimitri Lipoff per l’esordio in campionato del Napoli Femminile che sarà impegnato domani allo stadio Briamasco in casa del Trento (fischio di inizio alle ore 14). Assenti soltanto Mauri e Tamborini, che hanno già saltato la prima di Coppa Italia a Tavagnacco. Disponibili tutte le altre calciatrici della rosa e grande fermento in vista del match che aprirà il torneo di Serie B. “Siamo pronte – afferma il difensore Martina Di Bari -, lavoriamo per questo momento da ormai otto settimane e non vediamo l’ora di vivere le emozioni del campionato. Il Trento è una formazione neopromossa che davanti al suo pubblico può mettere in difficoltà chiunque, dovremo mettere in campo tutta la determinazione che abbiamo perché è importantissimo partire bene”.

Fonte: Facebook Napoli femminile