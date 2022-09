SERIE A – Salernitana-Lecce: vittoria dei pugliesi, i goal li fanno tutti loro

Serie A – Ecco il riepilogo della settima partita di Serie A; tra Salernitana e Lecce, giocata alle 20.45 allo Stadio Arechi di Salerno, arbitra Doveri.

PRIMO TEMPO

Al secondo minuto di gioco Candreva spreca una buona occasione mandando l’ultimo passaggio decisivo nei piedi degli avversari. Poco dopo, al 4′ Goal di Coulibaly, che però l’arbitro Doveri vuole rivedere l’azione al VAR, per un fuorigioco. Goal annullato, i calciatori di casa sono furibondi con l’arbitro. Ceesay arriva in area, al 11′, con il solo portiere da battere ma il suo tiro termina fuori di un niente. Gendrey non riesce a trovare nessun compagno in area, al 27′, il passaggio viene intercettato per un corner successivo.

Sepe, al 30′ è molto bravo a leggere la giocata ed allontana il pericolo di Banda che poteva agganciare un pericoloso filtrante. Poco dopo Candreva mette in area un bel pallone che viene deviato in calcio d’angolo. I calciatori del Lecce si scambiano passaggi corti per provare a far uscire ed aprire gli avversari. GOAL!!! Al 43′ Ceesay lanciato in area si trova a tu per tu col portiere che scarta senza difficoltà per poi depositare in rete. Dopo 4′ Doveri fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo comincia con con dei cambi per Nicola e la sua Salernitana. Al 49′ Kastanos batte il suo avversario e tira un missile, ma Falcone vede partire la palla all’ultimo ma riesce ad evitare la rete. Askildsen al 53′, spreca una occasione; si crea lo spazio e da limite spedisce il pallone fuori. GOAL!!!! Autogoal al 55′, di Gonzalez; che nel tentativo di allontanare un traversone da calcio d’angolo, manda la palla alle spalle del proprio portiere, risultato di parità. Grande gioco di squadra per la Salernitana che mantiene il possesso.

Banda al 65′ dopo una bella discesa fino al limite dell’area calcia in porta ma la conclusione è completamente fuori misura. Girandola di sostituzioni da entrambe le parti, dal 66 all’83, ritmi lenti e sostituzioni. GOAL!!!! All’84’ Una perla scagliata appena fuori area, Strefezza colpisce con forza e manda il pallone in rete. Al 86′ fallo in attacco di Bradaric, Doveri fischia senza esitazione. Kastanos al 92′, corre palla al piede verso il portiere e conclude in rete da distanza ravvicinata. Falcone intuisce e para alla grande il tiro centrale. Cross interessante al 95′ di testa ci prova Valencia, il portiere riesce a parare con un intervento pazzesco. Dopo 7′ minuti di gioco Doveri fischia la fine della gara.

