SERIE A FEMMINILE – Juventus-A.s. Roma 1-0, decide il big-match Ceronia

Questo pomeriggio a Vinovo si è giocato il big-match valevole per la terza giornata di serie A femminile tra la Juventus Women e l’A.s. Roma. Partono meglio le giallorosse che sfiorano il vantaggio con Glionna, parata di piede di Peyraud-Magnin. Sempre la squadra ospite ci prova con Haavi, stavolta più semplice l’intervento del portiere bianconero. Ad inizio ripresa la squadra di Montemurro sfiora il vantaggio, traversa di Girelli. Il vantaggio della Juventus e grazie ad un tiro-cross vincente della centrocampista Cerrnoia. L’A.s. Roma resta in dieci per il doppio giallo ai danni di Giugliano. Un successo prezioso che permette alle bianconere di scavalcare le avversarie ed andare sole al comando, in attesa che Sampdoria e Fiorentina diano risposte.

Marcatrici: 53′ Cernoia (J)

Juventus Women – (4-3-3) Peyraud-Magnin; Nilden, Rosucci, Salvai (58′ Lenzini), Boattin; Caruso (85′ Zamanian), Gunnarsdottir, Cernoia (75′ Grosso); Bonfantini (85′ Duljan), Girelli (75′ Cantore), Beerensteyn. All. Joe Montemurro

A disposizione: Aprile, Cantore, Lundorf, Grosso, Zamanian, Duljan, Arcangeli, Forcinella, Lenzini

AS Roma Women: ROMA (4-3-3) – Ceasar; Minami, Di Guglielmo (21′ Landstrom), Andressa (65′ Serturini), Giacinti (75′ Roman Haug); Giuliano, Haavi (75′ Lazaro), Bartoli; Glionna (65′ Cinotti), Greggi, Wnninger. All. Spugna.

A disposizione: Lind, Cinotti, Landstrom, Serturini, Haug, Bergersen, Kollmats, Lazaro, Zannini.

Ammonite: Girelli, Giugliano, Cernoia, Caruso

Espulsa: Giugliano