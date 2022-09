Scommettiamo che…Raspadori quotato per il gol a san Siro

Prima il gol contro lo Spezia in campionato, poi quello ai Rangers in Champions League. Giacomo Raspadori sale alla ribalta proprio a ridosso della trasferta napoletana contro il Milan, in tempo per finire in primo piano nelle quote dei bookmaker. Un’altra rete dell’attaccante azzurro – che contro i rossoneri ha già segnato nel 2021, nella vittoria del Sassuolo proprio a San Siro – si gioca a 5,00 su Planetwin365, alle spalle di Simeone (3,00), che dovrebbe partire da titolare.

La prima scelta in quota è però Giroud, decisivo nell’ultimo scontro diretto e ora a 2,25. A spiccare in tabellone sono anche Kvaratskhelia (3,75) e Politano (5,00), mentre su sponda milanista spunta Saelemaekers a 6,00. Fonte: CdS