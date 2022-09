Santacroce: “Kim è molto forte, su di lui c’erano tante squadre”

Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Kim è molto forte ed ha fatto degli anticipi di una difficoltà notevole. Servono tante doti per riuscire a farlo e lui le ha tutte e può migliorare ancora di più. La perdita di Koulibaly è stato un duro colpo, ma quando ho visto Kim ho pensato: ‘Ce l’hanno fatta un’altra volta’. Tra un paio d’anni potremmo trovarci in casa il miglior difensore al mondo. Giuntoli è stato molto rapido, su Kim c’erano tante squadre. Era osservato da parecchio tempo, forse ancor prima di Kvara. Per cosa lotta il Napoli? Per divertirsi. Deve essere un anno di passaggio, siamo partiti benissimo e verranno momenti difficili. Quello in cui sono realmente riusciti è dare questo senso di divertimento, una squadra che gioca in ogni modo possibile. Ostigard e Kim sono colpitori eccezionali, difficile prendere pallone contro di loro nel gioco aereo. Il Napoli è migliorato nella fisicità riuscendo a non perdere rapidità. Kim ha due aspetti da migliorare: la marcatura in area e la lingua, ma è un ragazzo molto intelligente e lo farà quanto prima”.