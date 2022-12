ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Oggi pomeriggio scontro al vertice Juventus Women-A.s. Roma”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, con la partecipazione dell’avvocato La Marca, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco.

Ci sono partite interessanti questo fine settimana? “Assolutamente sì, cominciamo già oggi con Juventus Women-Roma, un vero e proprio scontro al vertice. Un succulento antipasto della Serie A femminile. Ci sarà poi domenica la trasferta fondamentale del Pomigliano di mister Romaniello con l’Inter, reduce dal rocambolesco pareggio con i bianconeri. Inoltre, c’è anche la gara tra Fiorentina e il Parma, in seguito alla vittoria nel derby con il Sassuolo. Sarà una giornata intrigante”.

E il Napoli Femminile? “Ha vinto ad Udine in Coppa Italia nella prima gara della stagione con la doppietta di Gomez. Il prossimo avversario sarà il Trentola in trasferta, sarà un impegno complicato. Le azzurre sono a caccia di conferme, ci si aspetta un grande debutto in Serie A. La prossima settimana invece il tanto atteso esordio in casa allo stadio Landieri di Scampia contro l’Apulia Trani degli ex Alessandro Pistolesi e Penelope Riboldi”.

La Redazione