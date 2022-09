Novità tattica di Pioli: il tecnico “illumina” l’albero di Natale

Il big match si gioca a San Siro. Una gara che di sicuro non può essere decisiva, visto il momento della stagione, ma che può dare molte indicazioni. I due tecnici sono a lavoro e a Milano, Pioli, pensa ad una novità tattica. Oggi in allenamento, come si legge sul portale MilanNews.it: “Non solo il canonico 4-2-3-1 con Saelemaekers al posto di Leao, ma anche un sistema di gioco molto familiare in quel di Milanello è stato provato oggi da Stefano Pioli, che ha schierato i suoi giocatori anche con il 4-3-2-1 con l’inserimento di Pobega nei tre di mezzo e Brahim Diaz e De Ketelaere alle spalle di Giroud. Sarà una notte di riflessione per l’allenatore del Milan, a caccia del sistema di gioco più congeniale per affrontare il Napoli domenica sera. Domani, nella rifinitura, nuove prove tattiche per scegliere l’undici e lo schieramento più adatti per il big match di domenica”.