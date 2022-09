Nella notte di Glasgow, Spalletti ha “pungolato” Kvara

Il Napoli a Glasgow vince per 0-3, primo a punteggio pieno nel girone A di Champions League, dove vince e convince. Nella notte in Scozia, però Spalletti ha trovato però il “pelo nell’uovo”, ovvero Kvaratskelia. Il georgiano ha giocato come sempre un’ottima gara, anzi ha dato una mano in difesa nel primo tempo. Un aspetto però, come riporta il CdS, non è piaciuta al mister. L’ex Dinamo Batumi ha cercato nel finale la rete personale, senza passare la palla ai compagni. Un aspetto che certamente dovrà migliorare ed ha ampi margini per farlo, per essere un giocatore ancora più completo.

La Redazione