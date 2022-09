Nations League – Zielinski convocato dalla Polonia

Dopo la settima giornata di campionato di Serie A, ci sarà la sosta per le nazionali, per la Nations League. Anche qualche azzurro sarà impegnato, come Piotr Zielinski ad esempio, convocato dalla sua Polonia.

30 convocati e tra questi non poteva mancare Piotr Zielinski. La Polonia richiama il centrocampista del Napoli autore di un’ottima partenza in stagione con già 3 reti segnate tra campionato e Champions League. Insieme con il calciatore azzurro, tra i convocati anche Piatek – della Salernitana – e Milik, protagonista in Serie A dopo l’arrivo alla Juventus. ilmattino.it