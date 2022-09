Milan-Napoli, un’onda azzurra accompagnerà la squadra per la prima grande sfida della stagione

Domenica si giocherà il big match tra Milan e Napoli, per la settima giornata di campionato di Serie A, ed al Meazza si attendono tantissimi tifosi azzurri, come scrive Repubblica. “Nel settore ospiti del Meazza e non solo, infatti, ci sarà una grossa macchia azzurra pronta a sostenere la squadra dopo il colpaccio di Glasgow. Saranno in quasi 5mila sugli spalti per quella che molti considerano l’incrocio scudetto dell’anno. Una spinta che farà sentire sicuramente il suo peso”.