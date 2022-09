Milan/Napoli, Jack da studente sa che c’è sempre un esame da superare!

Le cinque giornate napoletane dello studente di Scienze Motorie più micidiale d’Italia: un anno fa, di questi tempi, raccontava in Nazionale il suo percorso accademico e la preparazione dell’esame di anatomia, uno tosto, ma difficile e ricca di soddisfazione è stata anche la notte di Glasgow: «Una serata magica… la prima in Champions» , ha urlato a mezzo social. Da universitario modello, però, sa perfettamente che fino alla laurea c’è sempre un esame da superare, e in ottica azzurra il nuovo libro di testo si chiama così: Milan-Napoli, domenica a San Siro. Una cattedrale come Ibrox che lui, predestinato da grandi stadi, ha già conquistato con il Sassuolo nel 2021: entra, firma due gol e vince. Sì, lui sa come si fa: e senza Osimhen è la migliore notizia possibile.

Fonte: CdS