Milan, il pensiero fisso come quel ricordo di Jack Raspadori

Da oggi a domenica, l’unico pensiero per tutti sarà il Milan. Una partita da primato, una sfida che vale quel primo posto già occupato in condominio con l’Atalanta: cose da grandi; cose che Jack ha inseguito e ottenuto nel nome del talento, dell’ambizione e del lavoro. Dei sacrifici. La sua, del resto, è una cultura in evoluzione però genuina, fatta di cose vere, quelle belle che hanno un valore assoluto e infinito: Castel Maggiore, i genitori e i nonni (a cui è legatissimo); il fratello e gli amici; la sua compagna Elisa, emiliana come lui e insieme con lui anche ora. Nella splendida casa di Posillipo che da quando è arrivato è diventata lo scrigno dei progetti e dei ricordi. Indimenticabile quelli del 21 aprile 2021: Milan-Sassuolo 1-2, doppietta di Raspadori.

Fonte Cds