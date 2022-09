Legrottaglie: “Kim è stato un acquisto azzeccato. Bari come Napoli? Me lo auguro”

Questo calciatore ha avuto insegnamenti tattici e tecnici di un certo livello, i quali gli hanno consentito di ambientarsi bene all’interno della realtà italiana. Kim ha fatto la scelta giusta, considerando le sue qualità e le caratteristiche del Napoli. Si è rivelato un acquisto azzeccato“. Bari, piazza calda come Napoli, spera di ripercorrere quanto fatto dalla squadra partenopea: “M

e lo auguro. È una piazza che merita un palcoscenico differente da quello odierno. Può anche superare il livello degli azzurri per la passione dei tifosi e il loro senso di appartenenza. Il problema subentrerà con De Laurentiis quando il club raggiungerà la Serie A. Questa squadra merita un’unica proprietà“. Legrottaglie spiega come è cambiato il suo modo di rapportarsi con gli altri dopo la conversione al cristianesimo: “La felicità dipende esclusivamente dalla propria persona e dalla gestione di ciò che si ha dentro. L’aspetto principale del cristianesimo è rispettare il pensiero altrui, quindi non mi sono mai sentito in difficoltà. Non mi crea problemi sapere che gli altri non la pensino allo stesso modo“.

