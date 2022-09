Jack a san Siro l’ha già fatta da padrone!

Sì, Giacomo a San Siro l’ha già fatta due stagioni fa: dentro al 19′ del secondo tempo, sull’1-0 per i rossoneri, et voilà. Uno-due: alla prossima. Per la verità gli è andata bene anche l’anno scorso – 3-1 per il Sassuolo -, ma ora è il Napoli il centro del suo mondo e lui stesso è sempre più al centro del pianeta azzurro. Delle ambizioni di una squadra sfrontata e tenace che cresce di partita in partita insieme con lui. E anche grazie a lui.

A Glasgow è toccato a Simeone cominciare al centro del tridente, ma la Scozia è lontana e Milano molto vicina. Più vicina a lui che al Cholito (a segno a San Siro nel 2018 con la Fiorentina). Altro giro, altra sfida tra amici. Con una certezza: l’importante è vincere. E segnare.

Fonte: CdS