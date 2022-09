GdS – Milan-Napoli, c’è Elmas, che nei milanisti evoca brutti ricordi

Domenica sera al Meazza si giocherà il primo grande incontro della stagione per la settima giornata di Serie A, fra il Milan ed il Napoli. La Gazzetta dello Sport sottolinea il brutto ricordo che evoca nei milanisti la presenza in campo di Elmas, qualora il mister decidesse di schierarlo. “Qualora qualche giocatore risentisse della fatica di mercoledì in Scozia (e in effetti la partita si è svolta a ritmi altissimi): c’è Elmas, che nei milanisti evoca brutti ricordi, perché fu proprio il nordmacedone a segnare di testa, sul calcio d’angolo, il gol decisivo nell’ultima sfida a San Siro del dicembre scorso”.