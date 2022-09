Gazzetta – Il Napoli torna ad allenarsi dopo la giornata di riposo

Dopo la vittoria sui Rangers di Glasgow, il Napoli oggi torna ad allenarsi per prepararsi alla gara di domenica contro il Milan. La Gazzetta dello Sport svela il motivo della giornata di riposo. “Il charter da Glasgow con la squadra è rientrato a Capodichino intorno alle cinque del mattino. Stamattina Spalletti vedrà i suoi e fra oggi e domani farà tutte le valutazioni sulle condizioni fisiche dei singoli. Perché di sicuro una sfida come quella di mercoledì a Ibrox lascia il segno, anche se chiaramente l’entusiasmo della vittoria fa passare in secondo piano la stanchezza. L’allenatore sta pensando a come impostare tatticamente la gara di San Siro”.