Gazzetta – I numeri di Kvaratskhelia rispetto a quelli prima del Napoli

Oggi La Gazzetta dello Sport, si sofferma ad analizzare i numeri di Kvicha Kvaratskhelia da quando è al Napoli rispetto a quelli precedenti. “Il principale marcatore del Napoli, che vanta il miglior attacco in Italia e in Europa, è Kvaratskhelia, con quattro reti in otto gare ufficiali. Un bottino pazzesco, considerando che nella sua carriera ha realizzato 34 reti, di cui otto in Nazionale e undici nel campionato georgiano. Nelle due stagioni in Russia ha segnato soltanto sette reti”.