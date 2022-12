Francis, ag. Mertens: “Con la Juve c’è stato un colloquio concreto, ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo”

Stijn Francis, agente di Dries Mertens, ha parlato ai microfoni di un podcast in Belgio, ritornando sulla storia finita col Napoli. «Ci siamo accorti troppo tardi che la storia del Napoli stava finendo. C’era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressioni al club in senso contrario portando altre offerte. A maggio-giugno era ancora tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato. Non chiedevamo molto. Se si pensa all’offerta che ci ha fatto la Juventus, quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Ma con il club non c’è stata negoziazione, si trattava di un prendere o lasciare. Con la Juve c’è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo».

Factory della Comunicazione