(Formazione) – Milan/Napoli, De Kaetelar in vantaggio su Dias. Due ballottaggi per Spalletti

Domenica sera allo stadio “G. Meazza” il Milan affronterà il Napoli per la settima giornata di campionato e vale per il primato in classifica. Per il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli c’è da decidere quale modulo schierare contro gli azzurri. Sembra più probabile Junior Messias a destra, De Kaetelar sulla trequarti e Saelamekers a sinistra dietro Giroud per ovviare all’assenza per squalifica di Rafael Leao. Per il resto il duo a centrocampo sarò con Tonali e Bennancer. Il tecnico degli azzurri Spalletti, squalificato per la sfida di Milano, invece ha due dubbi. Mario Rui o Olivera a sinistra e Raspadori-Simeone in attacco. Ritornerà infine tra i disponibili Hirving Lozano dopo lo stato para influenzale.

Fonte: CdS