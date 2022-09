È un momento magico per Khvicha Kvaratskhelia. Napoli è pazza per l’asso georgiano acquistato per soli 10 milioni e protagonista in questo avvio di stagione. Il brand Napolimania di Enrico e Marianna Durazzo lancia sul mercato maglie e tazze dedicate a Kvara. Anzi, al Comandante Che-Kvara con lo slogan “Hasta El gol siempre”.

