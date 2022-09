DAZN – Milan-Napoli, designata la coppia d’élite di telecronisti

Domenica sera allo stadio “G. Meazza” di Milano, si giocherà il tanto atteso big-match valevole per il vertice tra il Milan di Pioli e il Napoli di mister Spalletti. Quest’ultimo però non sarà in panchina, causa turno di squalifica, al suo posto ci sarà Domenichini. Non mancheranno le telecamere di Dazn che ha designato la coppia di telecronisti.

Dazn – Milan-Napoli, telecronaca a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

