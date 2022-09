COPPA DAVIS – L’Italia batte l’Argentina e vola alla fasi finali di Malaga

L’Ital-tennis che sta giocando in questi giorni a Bologna la Coppa Davis, prosegue nel suo magic moment. Gli azzurri, dopo aver sconfitto la Croazia all’esordio, questo pomeriggio ha battuto l’Argentina per 2-0. Berrettini ha battuto Baez 6-2; 6-3, mentre Sinner vince una maratona contro Cerundolo per 7-5; 1-6; 6-3. Ora per la squadra di Filippo Volandri ci sarà la sfida domenica contro la Svezia, per conquistare il primo posto, ma c’è la certezza delle fasi finali di Malaga.

La Redazione