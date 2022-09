CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli Primavera? Due i fattori di questo momento no”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il Napoli in Youth League ha perso anche contro i Glasgow Rangers, ma come con il Liverpool, se l’è giocata fino alla fine. Da segnalare il primo gol con la Primavera del classe 2004 Enrico Giannini che ha fornito l’assist all’ex Milan Rossi. Cosa manca in questo momento? Sicuramente l’esperienza in campo internazionale, ma anche il momento non brillante della squadra. Dopo la sosta, il primo ottobre ci sarà la trasferta a Cagliari, poi l’Ajax, uno dei club più forte a livello di vivaio e poi il match contro il Bologna. Infine in bocca al lupo a Luigi D’Avino convocato dall’Italia Under 18. Mi fa piacere che Gaetano sia stato decisivo nella sfida contro lo Spezia e delle due buone prestazioni di Zerbin in Champions League”.

La Redazione