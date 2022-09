C. Onofri, ex allenatore: “E’ un ruolo delicatissimo. Mentalmente è un ruolo a sè stante”

A Radio Punto Nuovo,è intervenuto Claudio Onofri, ex allenatore: “Il portiere è un ruolo delicatissimo. Meret è un grande portiere, non esistono polemiche. Anche sul fatto che stia performando adesso che non è in discussione. Mentalmente è un ruolo davvero a sé stante. Milan–Napoli sarà una partita bellissima, con due allenatori bravi a coinvolgere tanti giocatori in attacco. Hanno motivi tattici diversi, ma hanno ognuna un gioco davvero godibile.”

Fonte: Radio Punto Nuovo