Bucchioni: “Spalletti fa bene a rimbrottare, guardate la Fiorentina!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “La Fiorentina si è completamente sciolta, Italiano l’ha definita senza anima. L’atteggiamento di questa squadra non è normale: ha perso la voglia di lottare. Cos’è cambiato dal Napoli alla figuraccia di ieri? Diceva bene Biraghi: forse qualcuno si è montato la testa. I grandi giocatori non si vedono solo nei grandi appuntamenti. Spalletti e rimbrotti a Kvaratskhelia? Il rischio che il georgiano possa montarsi la testa c’è e Spalletti fa bene a tenere la corda tirata. Se non hai alle spalle una mentalità e una guida, rischi di farti prendere da tutte queste cose e perderti. Le qualità devono essere unite alla voglia di lavorare e all’umiltà, altrimenti diventa tutto aleatorio. Milan-Napoli? Sarà una gara molto bella. Entrambe hanno una mentalità offensiva. Sono due squadre che non faranno tatticismi, se la giocheranno a viso aperto. Simeone? E’ sempre stato un giocatore che vive di adrenalina. Quando vive un momento di serenità, è un giocatore di primissimo livello. Il problema negli anni passati erano le grande cadute. Simeone non è mai riuscito a convivere con i momenti di flessione. La continuità non è mai stata la sua forza. Se Spalletti riuscirà a tenerlo costante, diventa un giocatore importantissimo. Simeone o Raspadori? Beato Spalletti che ha questa scelta. Contro il Milan dal 1′ si potrebbe giocare con entrambi, ma è dura rinunciare ad uno dei centrocampisti”.