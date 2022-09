Avversario Napoli – Pioli e la doppia opzione rossonera in attacco

Il Milan, dopo il giorno di riposo di ieri, tornerà oggi ad allenarsi a Milanello, dove si preparerà in vista del posticipo di domenica sera al “Meazza” contro il Napoli. Contro gli azzurri il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli dovrà fare i conti con l’assenza per squalifica di Rafael Leao. L’esterno sinistro portoghese è uno dei più in forma della squadra. Si aggiungono anche le assenze per infortunio di Rebic, Origi e Ibrahimovic. Due le soluzioni in attacco, come riporta il CdS, per ovviare alle varie assenze. Junior Messias a destra e Saelamaekers a sinistra, con De Kaetelaer trequartista. In alternativa il belga e Dias alle spalle di Giroud. Comunque per Pioli non sarà una scelta facile, considerando anche il valore degli azzurri che al momento sono primi in campionato ed è a punteggio pieno in Champions League.

La Redazione