Atp 250 Napoli – Gran Premio Lotteria e Gevi Napoli-Virtus Bologna, biglietto unico per il torneo di tennis

Tennis, basket e ippica: tutto con un solo biglietto.

Le società TCN Tennis Club Napoli, GeVi Napoli Basket e Ippodromi Partenopei, hanno stretto una partnership per mettere i tifosi al centro dei rispettivi progetti sportivi, portandoli a condividere la passione per tre diverse discipline. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto: -o per assistere alle partite del torneo di tennis in programma sui campi in cemento del Tennis Club Napoli dal 17 al 23 ottobre (con tabellone di qualificazione al via dal 15)

-o per seguire dal vivo la 73esima edizione dello storico appuntamento internazionale del trotto in calendario il 2 ottobre all’Ippodromo di Agnano

-o per vedere una partita a scelta del campionato di serie A di pallacanestro fra GeVi Napoli-Virtus Bologna del 2 ottobre e GeVi Napoli-Pallacanestro Reggiana del 16 ottobre con lo stesso tagliando potranno assistere, in maniera del tutto gratuita, anche agli altri due appuntamenti sportivi. La promozione sarà valida: