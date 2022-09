A. Petrazzuolo, giornalista: “Sono curioso di vedere le sue mosse. Punterei su Simeone…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com: “Milan–Napoli sarà una gara di scacchi. Sono curioso di vedere le mosse di Spalletti. Non trascurerei quello che ci ha detto l’ultima gara: l’utilizzo di Raspadori a partita in corso. E con la sua freschezza potrebbe essere nuovamente decisivo. Punterei su Simeone titolare, con la formazione che poi ben tutti conosciamo. Olivera o Mario Rui? Dipenderà molto da come Spalletti interpreterà i duelli in mezzo al campo. Zielinski? A Glasgow è stato tra i migliori, i rigori purtroppo si sbagliano. Ne prendiamo atto allegramente e andiamo avanti. L’errore non ha inciso sul risultato e sul suo morale. Se ci fosse un nuovo rigore glielo rifarei battere, anzi. Piotr ha carattere, non ne farei un dramma. Il Napoli a Glasgow ha fatto qualcosa di storico e straordinario. Riconosciamo i meriti della squadra e dell’allenatore. Chi toglierei al Milan? Il più forte si è già escluso da solo (ride ndr). Nessuno, però: voglio giocarmela alla pari”.

Fonte: Radio Punto Nuovo