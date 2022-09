Spalletti ai voti del Cds e Mattino

SPALLETTI 7 (Mattino)

Il 4-3-3 con cui fronteggia i Rangers magari sembra esitante nel primo tempo ma non traballa mai sul serio. Certo, le folate degli scozzesi sono prevedibili, ma il tecnico ha organizzato una tattica che prevede che in certi momenti ci sia da soffrire. Poi in superiorità, non consente neppure uno spiffero ai padroni di casa. Anzi, si impossessa del match alzando il baricentro e portando freschezza.

SPALLETTI (CdS)7,5

L’esame di maturità in lingue straniere dopo quello d’italiano. Il suo Napoli vola attraverso il gioco, la sfrontatezza e un carattere da veterano. Sì: semi-esordienti a gogò, ma tanta testa e cuore. E talento.