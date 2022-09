Quando il Napoli è dovuto tornare sul dischetto, Matteo Politano è andato sul dischetto dopo aver preso il pallone dalle mani di Kvaratskhelia. Ai microfoni Sky, spiega: “Ci tenevo a calciare, è vero, i rigoristi siamo io e Zielinski, anche se poi in campo decidiamo. Mi dispiace per Zielo che ha sbagliato il rigore, ma abbiamo fatto una grande partite. Ci è dispiaciuto non aver potuto festeggiare con i con i nostri tifosi in questo stadio bellissimo…”