Silenzio, parlano i numeri: il Napoli ha un attacco da record

Forse i numeri sono, da sempre, troppo sintetici, però si può essere certi che non sbaglino mai. Il Napoli sta vivendo un ottimo avvio di stagione e, a certificarlo, sono proprio i numeri. Questi ultimi dicono che siamo di fronte al migliore attacco in entrambe le competizioni. 13 gol nelle prime sei giornate di campionato e sette in due gare europee. Venti reti in otto partite per una media di 2.5 gol a partita. Ecco tutti i marcatori. (Dati da TMW)

Serie A

Kvaratskhelia 4 gol

Osimhen 2

Kim Minjae 2

Zielinski 1

Lobotka 1

Elmas 1

Politano 1

Raspadori 1

Champions League

Zielinski 2 gol

Anguissa 1

Simeone 1

Politano 1

Raspadori 1

Ndombele 1