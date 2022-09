Sei punti, 7 reti contro una. Spalletti: “Ottimo risultato ma non esaltiamoci”

È una grande serata, un’altra. Dopo l’investitura del trionfo contro il Liverpool, il Napoli vince in scioltezza a Glasgow e presenta all’Europa dei migliori i numeri di una squadra ambiziosa: 6 punti su 6 nel girone, come non gli capitava dal 2016, con 7 reti segnate e una sola subita. Intimoriti appena appena all’inizio, dalla folla di Ibrox che pensava commossa alla Regina, i ragazzi di Spalletti hanno completato la missione secondo i piani stabiliti. Hanno lasciato spegnere l’ardore dei Rangers e poi hanno fatto valere una superiorità evidente, che anche nel primo tempo avrebbe potuto fruttare almeno un gol. Nel secondo tempo, anche grazie alla superiorità numerica, è diventato tutto semplice. Luciano Spalletti ammette: «Questo è un risultato importantissimo, devo fare i complimenti ai calciatori che hanno giocato una grandissima partita. Abbiamo avuto sempre ben chiaro dove dovevamo portarla, senza perdere l’attenzione e l’equilibrio, e alla fine è arrivata una bella vittoria. Ora però non dobbiamo esaltarci».

Fonte: CdS