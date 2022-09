Rangers-Napoli, dalla commozione al lancio di oggetti agli azzurri

I brividi dietro la schiena. In 50mila hanno intonato l’inno God save the Queen le cui note vengono suonate nello stadio, al termine del minuto di raccoglimento. Uno stadio intero, 50mila persone che prima sono rimasti in un silenzio religioso e poi sono esplosi in un canto emozionante. Un boato. Il settore ospiti non resta vuoto. I Rangers ci hanno infilato un po’ di loro tifosi. Ma l’atmosfera è elettrizzante ed emozionate. 50mila spettatori sono assiepati sulle tribune. Peccato per quei pochi scalmanati che alla fine del match insultano Kvara e gli altri azzurri in festa. Tenuti a fatica dagli steward e dal cordone di sicurezza. Fonte: Il Mattino