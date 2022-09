Moviola – Prestazione quasi convincente dello spagnolo Lahoz

Ci pensa qualche secondo di troppo, dando l’impressione di non essere sicuro della sua decisione, quando al 10′ st assegna al Napoli il calcio di rigore per il fallo di Sands su Simeone, ma la scelta di Lahoz (Il Cds vota 6,5) è impeccabile. Corretto anche il provvedimento disciplinare perché Sands, pur interrompendo una chiara azione da rete (dogso) cerca il pallone (intervento genuino) e la sanzione, per gli episodi in area di rigore, da espulsione deve essere declassata ad ammonizione. Sands viene comunque espulso per somma di ammonizioni poiché già giustamente ammonito per un fallo commesso due minuti prima su Politano. McGregor para il tiro dal dischetto di Zielinski, ma il Var si accorge che il portiere non aveva nessuno dei due piedi sulla linea prima che il pallone venisse calciato: giusto far ripetere il tiro, anche Politano era entrato prima del consentito in area e dunque da annullare il suo tap in, e richiamare ufficialmente il portiere, che alla successiva infrazione dovrà essere ammonito. Corretto anche il rigore assegnato sempre al Napoli al 22’st per il tocco di mano (braccio largo) di Barisic, giustamente ammonito.

Var: Fritz 7 – In pieno recupero si accorge dell’abbaglio dell’arbitro che assegna un rigore ai Rangers per un tocco di mano di Rrahmani che proprio non c’è. E Lahoz torna indietro.

Fonte: CdS